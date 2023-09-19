Прямая красная и наверняка длительная дисквалификация.

В 8-м туре национального чемпионата Гондураса «Марафон» принимал у себя дома лидера первенства - «Олимпию». Гости вышли вперед на 84-й минуте, а всего пару минут спустя Андре Орелльяна сотворил это.

Защитника сразу же удалили, а гости после этого уверенно удержали преимущество и победили. Поступок защитника еще больше удивляет, учитывая тот факт, что Орелльяна ... является игроком «Олимпии»!

Андре играет за «Марафон», находясь в аренде, а значит скоро ему придется лично объяснить своим партнерам такую неоправданную грубость.