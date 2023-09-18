10 комментариев

Есть сенсационные прогнозы.

Суперкомпьютер Euro Club Index, разработанный совместно статистическими компаниями Gracenote и Hypercube, просимулировал результаты каждой из групп Лиги чемпионов сезона-2023/24. Перед тем, как разбираться в предсказаниях, вспомним, кто с кем будет играть на групповом этапе.

У нас есть как проходные группы, где фавориты очень очевидны, так и целая группа смерти − группа F.

По мнению суперкомпьютера, у восьми команд есть крайне высокие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов − шести с первого места и двух со второго. Причем у «Манчестер Сити» этот процент составляет 99% − бездушная железяка уверена, что никаких проблем у действующего победителя ЛЧ с «Лейпцигом», «Црвеной Звездой» и «Янг Бойз» не будет. Букмекеры согласны с прогнозом, называя команду Гвардиолы главным фаворитом на победу.

«Бавария» − явный фаворит группы A, «Мадрид» − группы C, «Барселона» − группы H, «Атлетико» − группы E, «Арсенал» − группы B. «Юнайтед» и «Лейпциг» с 83% и 81% соответственно − главные претенденты на выход в плей-офф со второго места. Такой процент можно объяснить тем, что шансы их конкурентов суперкомпьютер оценивает как «крайне малые».

Расклад «группы смерти» предполагает, что главными неудачниками окажутся «Милан» и «Ньюкасл». Если раскладывать по процентам, то получается следующая картина: «ПСЖ» − 62%, «Дортмунд» − 52%, «Милан» − 48%, а «Ньюкасл» − 38%.

Суперкомпьютер считает, что из группы B, в которым сыграют «Арсенал», «Севилья», «ПСВ» и «Ланс», дальше пройдет «Арсенал» (86%) и «ПСВ» (48%).

Также суперкомпьютер решил заглянуть в весеннее будущее и попытался предсказать четвертьфиналистов Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» − 86%, «Мадрид» − 65%, «Бавария» − 65%, «Барселона» − 55%, «Арсенал» − 52%, «Атлетико» − 48%, «Юнайтед» − 47%, «Интер» − 43%.

А какой прогноз удивил вас больше всего? Пишите в комментариях.