Старая цитата Пепа Гвардиолы, где он назвал Джуда Беллингема «лжецом», сейчас активно обсуждается в соц сетях.

Он действительно так его назвал? Да, назвал. Но важен контекст.

Выступая перед прессой после четвертьфинала Лиги чемпионов против «Дортмунда» в 2021 году, босс «Ман Сити» сказал:

«Я не могу в это поверить, возможно, он лжец. Он слишком хорош для 17-летнего подростка, это фантастический игрок.

Был один момент, когда он не получил мяч от центральных защитников, то, как он кричит и требует, чтобы ему дали мяч в 17 лет, очень много значит. Я разговаривал с его тренером, Эдином [Терзичем], и он сказал мне, что то, что ты видишь в этих двух матчах, похоже на каждую тренировку».

Кстати, тогда Джуд отметился красивым голом, став вторым самым молодым автором гола в плей-офф ЛЧ.

Спустя два года Джуд продолжает удивлять и болельщиков, и игроков, и тренеров. Для своего возраста он очень зрелый. В первых четырех матчах за «Реал Мадрид» Беллингем забил пять голов и отдал одну голевую передачу.