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Вот это удар! Роналду, пробивая штрафной, чуть не отправил в нокаут оператора трансляции ☄️

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Не в первый раз 😅

Криштиану Роналду чуть не нокаутировал оператора трансляции штрафным ударом, но мужчина смог устоять, хоть и с трудом.

В субботу вечером «Аль-Наср» встретился с «Аль-Раэдом» в 6-м туре саудовской профессиональной лиги. Голы Роналду, Садьо Мане и Талиски обеспечили победу клубу из Эр-Рияда со счетом 3:1.

В ходе этой встречи Кришу доверили пробить штрафной удар. Португальский форвард хотел запустить мяч в угол, но, немного не докрутив, отправил его прямо в голову оператора трансляции.

Удар был таким мощным, что практически сбил оператора с ног, но он все же смог устоять, держась за камеру. 

Кришу к таким ситуациям не привыкать, его мячи не в первый раз попадают в голову фанатам или сотрудникам стадиона, но он всегда красиво выходил из таких ситуаций.

Будучи в «Реале», Роналду случайно запустил мяч в маленького болельщика на трибунах во время разминки, но он быстро задобрил мальчонку, отдав ему свою футболку.

Похожая ситуация произошла перед игрой Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз». Форвард попал в голову сотруднице стадиона, но извинения и подаренная футболка быстро исправили ситуацию.

Кажется, у оператора матча «Аль-Раэд» — «Аль-Наср» скоро будет пополнение в коллекции футболок 😄

5 комментариев

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Bazilic
Вот в кого он последние годы метил
+8
-3
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Bunyod Turgunov
Главное не в трибуны отправил. Есть прогресс))
+1
0
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A K
Пора обязать его страховку гражданской ответственности купить )
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FootyfanaticRM
Блестящий балет,не ну правда
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Пацанчик реальный
Ему уже давно надо перестать бить штрафные,уже даже посторонние люди на себе это поняли!
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