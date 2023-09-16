Не в первый раз 😅

Криштиану Роналду чуть не нокаутировал оператора трансляции штрафным ударом, но мужчина смог устоять, хоть и с трудом.

В субботу вечером «Аль-Наср» встретился с «Аль-Раэдом» в 6-м туре саудовской профессиональной лиги. Голы Роналду, Садьо Мане и Талиски обеспечили победу клубу из Эр-Рияда со счетом 3:1.

В ходе этой встречи Кришу доверили пробить штрафной удар. Португальский форвард хотел запустить мяч в угол, но, немного не докрутив, отправил его прямо в голову оператора трансляции.

Удар был таким мощным, что практически сбил оператора с ног, но он все же смог устоять, держась за камеру.

Кришу к таким ситуациям не привыкать, его мячи не в первый раз попадают в голову фанатам или сотрудникам стадиона, но он всегда красиво выходил из таких ситуаций.

Будучи в «Реале», Роналду случайно запустил мяч в маленького болельщика на трибунах во время разминки, но он быстро задобрил мальчонку, отдав ему свою футболку.

Похожая ситуация произошла перед игрой Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз». Форвард попал в голову сотруднице стадиона, но извинения и подаренная футболка быстро исправили ситуацию.

Кажется, у оператора матча «Аль-Раэд» — «Аль-Наср» скоро будет пополнение в коллекции футболок 😄