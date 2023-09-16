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9 спален и 2 причала: Месси покупает особняк на воде стоимостью более 10 млн долларов во Флориде

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Лионель Месси и его жена Антонелла Роккуццо заплатили 10,8 млн долларов за дом на берегу моря в Форт-Лодердейле (Флорида), сообщает NY Post.

Резиденция площадью 974 кв. м имеет 8 спален, 9 ванных комнат и гараж на три машины. Кроме того, здесь есть бассейн и два причала.

Из менее удивительного: куполообразный потолок высотой 27 футов, кухня для шеф-повара, домашний тренажерный зал, спа-салон, гостиная для развлечений, домашний офис и спальня площадью 149 кв. м – уютное место для спокойной жизни!

Кроме того, особняк находится рядом со стадионом «Интер Майами». Он был создан дизайнером Лори Моррисом и построен в 1988 году.

3 комментария

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postblueink
Не только земели с Декстером будут, но и набережные соседи. Тот на Бэй Харборе жил, пока не переехал черт знает куда.
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Flow market Victor Mercedes
Роман ты их главная героиня)))
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