Лионель Месси и его жена Антонелла Роккуццо заплатили 10,8 млн долларов за дом на берегу моря в Форт-Лодердейле (Флорида), сообщает NY Post.

Резиденция площадью 974 кв. м имеет 8 спален, 9 ванных комнат и гараж на три машины. Кроме того, здесь есть бассейн и два причала.

Из менее удивительного: куполообразный потолок высотой 27 футов, кухня для шеф-повара, домашний тренажерный зал, спа-салон, гостиная для развлечений, домашний офис и спальня площадью 149 кв. м – уютное место для спокойной жизни!

Кроме того, особняк находится рядом со стадионом «Интер Майами». Он был создан дизайнером Лори Моррисом и построен в 1988 году.