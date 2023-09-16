Бурная жизнь Месси: отстранили от сборной, получил осуждение за пропуск матча «Майами» – и все из-за пиццы. Фаны в ужасе оттого, какую именно заказал Лео
Лионель Месси пропустит уже вторую игру «Интер Майами» после приезда в США, что подтверждает его отсутствие в субботнем матче с «Атлантой».
Это произошло после того, как он опубликовал в Instagram пост с изображением коробки с пиццей из аргентинской пиццерии, расположенной в Майами.
Вот как отреагировали на это сообщение болельщики:
Lionel30i: «Я плачу, тысячи людей заплатили сотни долларов, чтобы увидеть игру Месси, а он ест пиццу у себя дома в Майами».
BreathLeo: «Месси отпраздновал поражение «ПСЖ», заказав пиццу, хахаха».
BC_Bryson: «Я понимаю, это большая история, что Месси может не сыграть в Атланте, но что это за пицца, которую он заказал???»
Messi_admirer: «Это, наверное, самая худшая пицца, на которую я когда-либо смотрел!»
Mandaya: «Я люблю Месси. Но называть это пиццей – это мерзость. Может, он просто хочет, чтобы они поняли, насколько фальшив этот тупой клуб без него, как и эта пицца без сыра?»
Ранее на этой неделе Лео был исключен из состава сборной Аргентины на матч с Боливией из-за проблем с физической формой.
там почти всё билеты на игру были проданы, а это на минуточку почти 71000 билетов
Даладно..))