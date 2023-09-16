Гаспачо
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Испанская гегемония: «Реал» и «Барса» больше других клубов зарабатывают на своих футболках

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В футболе стоимость трансферов только повышается, поэтому клубы должны искать дополнительный доход при любой возможности. Важной статьей дохода являются права на телетрансляции, но также роль играет продажа билетов, футболок и рекламы на форме. Можно смело сказать, что в этом контексте доминирует испанский футбол – гранды Ла Лиги «Реал Мадрид» и «Барселона» заработали больше других клубов на продаже рекламы на своих футболках – 190 млн евро и 183 млн евро, соответственно.

Важно добавить, что испанские клубы могут максимально «эксплуатировать» свою футболку. В Ла Лиге для рекламы разрешено использовать до пяти мест на футболке, тогда как в других чемпионатах, например, в Серии А, разрешено только четыре. Однако эксклюзивность обходится дороже, и именно поэтому многие клубы взимают самую высокую плату, имея одного спонсора.

Есть пример «Наполи», чемпиона Италии, в прошлом году клуб едва заработал 11 миллионов евро, хотя лого на футболке было четыре: Lete, MSC, Amazon и Floki. Два спереди, один на рукаве и один сзади. А «Реал Мадрид» только с Fly Emirates получает 70 млн евро.

Вот как выглядит топ-10 клубов, заработавших на своей форме.

5 комментариев

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Итачи Учиха
Карманные Etihad и Qatar Airways у МС и ПСЖ можно и не считать. По факту Челси и МЮ больше них зарабатывают
+5
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+5
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ljolik888
Ответ Moscwow
Если бы не Тебас, то проект Негрейры уже доигрывал бы на задворках Каталонии в любительских лигах, пока туристы за три копейки растаскивали бы Камп Ноу на сувениры
В ваших влажных мечтах - разве что . А так Барселона была , есть и будет !
+3
-1
+2
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