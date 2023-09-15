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Охранник Месси становится мировой звездой: болельщики уже фотографируются с ним вместо Лео

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Яссин Чуэко никому не отказывает в фото.

Чуэко - бывший морской котик, он проходил службу в Ираке и Афганистане, а после переезда Месси в США стал известен во всем футбольном мире.

Яссин не только сопровождает Лео в повседневной жизни, но следит за его безопасностью даже во время матчей - иногда даже выскакивает на поле, чтобы «перехватить» бегунов.

Чуэко настолько полюбился фанатам в США, что они уже даже фотографируются с ним, особенно когда рядом нет Лео.

2 комментария

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Rachid
Очень крутой охранник у Лео - даже мышь непроскочит.
Судя по нарезкам, как он перехватывает фанатов на поле - он бегает быстрее чем Месси:)))
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b0rke5
скоро будет нужен охранник для охранника Месси
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