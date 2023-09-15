Охранник Месси становится мировой звездой: болельщики уже фотографируются с ним вместо Лео
Яссин Чуэко никому не отказывает в фото.
Чуэко - бывший морской котик, он проходил службу в Ираке и Афганистане, а после переезда Месси в США стал известен во всем футбольном мире.
Яссин не только сопровождает Лео в повседневной жизни, но следит за его безопасностью даже во время матчей - иногда даже выскакивает на поле, чтобы «перехватить» бегунов.
Чуэко настолько полюбился фанатам в США, что они уже даже фотографируются с ним, особенно когда рядом нет Лео.
Судя по нарезкам, как он перехватывает фанатов на поле - он бегает быстрее чем Месси:)))