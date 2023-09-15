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В сети появилось видео из нового особняка Месси в США стоимостью почти 11 миллионов долларов😱😱😱

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Невероятная красота.

Лионель Месси приобрел особняк в США.

Как сообщает специализирующийся на новостях о недвижимости сайт The Real Deal, Месси и его жена Антонелла Рокуццо купили особняк на береговой линии в городе Форт-Лодердейл.

Площадь здания составляет 975 квадратных метров. Оно расположено на берегу океана, в нем есть 8 спален, тренажерный зал, комната СПА, а на участке находится бассейн. Также у хозяев дома будет непосредственный доступ к двум причалам.

Дом был построен в 1988 году и был расширен в 2000-м. Бывшие хозяева купили его за 9 миллионов долларов в прошлом году и продали семье Месси за 10,8 миллиона.

Отмечается, что особняк находится примерно в 5 милях от стадиона «Драйв Пинк» и прилегающей тренировочной базы «Интер Майами».

Форт-Лодердейл – курортный город на восточном побережье южной Флориды, расположенный между городами Майами и Уэст-Палм-Бич. Месси выступает за «Интер Майами» с лета этого года.

1 комментарий

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AmanEsen
У Samsebeskazal Denis на ютубе есть отличное видео про этот городок
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