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Ла Лига опубликовала зарплатные лимиты на новый сезон. «Барселона» просела очень серьезно

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Впервые опустилась ниже второго места.

Ла Лига официально показала лимит зарплат для всех 20 клубов, участвующих в соревнованиях этого сезона. У «Мадрида» он почти в трое выше, чем у второй команды списка − «Атлетико».

Лимит зарплат − одна из форм ограничения ФФП, которая не позволяет клубам тратить более 70% своего оборота в зависимости от доходов и расходов за год.

Эта идея была введена администрацией Хавьера Тебаса для того, чтобы клубы страны оставались устойчивыми и не обанкротились.

Однако подобные ограничения затрудняют клубам Ла Лиги подписание и регистрацию контрактов дорогостоящих игроков. Например, «Барселона» за две недели до начала нового сезона не смогла зарегистрировать трех своих игроков первого состава.

В этом сезоне лимит зарплат «Барселоны» официально установлен на уровне 270 млн евро. В январе лимит зарплат «Барселоны» составлял 648 млн евро. Таким образом, «блауграна» была дополнительно ограничена лигой на сумму 378 млн евро. Возможно, Лионель Месси знал об этом, поэтому и решил подписать контракт с «Интер Майами», а не возвращаться в «Барсу».

Впервые в истории мадридский «Атлетико» немного опередил «Барсу» по лимиту зарплат: 296 млн евро против 270.

В то же время «Мадрид» по-прежнему на две головы выше всех в дивизионе с ошеломляющим лимитом зарплат в 727 млн евро. Это объясняет, почему за последние два трансферных окна они постоянно подписывали игроков на сумму более 100 млн евро.

Вот как выглядит лимит зарплат в Ла Лиге для всех клубов в сезоне 2023/24:

5 комментариев

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Александр Молев
Ответ fcb812
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Не обращай внимания на подобную глупость. Он не про футбол,ему не известно вообще, что это есть на самом деле...
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Артём Поддубный
Вот как "позитивно" влияет правление Тебаса на Испанскую Ла Лигу. Интересно засчет чего он собирается соревноваться с другими лигами? наверное будут раздевалку показывать, а потом и в туалете транслировать начнут. Молодец Тебас, гений прям, так прямо разваливать испанский футбол...
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Flow market Victor Mercedes
В итоге Тебас сделал лишь одно "Бавария Мадрид", точнее пытается сделать
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fcb812
Ответ Роман
Очень жаль что Месси не перешел в Барсу. Закопал бы уже окончательно клуб-банкрот, чтобы не мучались.
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