Криштиану Роналду поддержал взволнованную фанатку во время неожиданной встречи в аэропорту. Девушка слишком нервничала, чтобы попросить 38-летнего футболиста сделать селфи, но милая реакция Роналду помогла ей преодолеть стеснение – видео девушки стало вирусным в социальных сетях.

Криштиану Роналду был в составе сборной Португалии во время прошедшего международного перерыва, когда чемпионы Европы 2016 года играли со Словакией и Люксембургом. Роналду получил желтую карточку в матче со Словакией и пропустил игру с Люксембургом.