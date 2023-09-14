Гаспачо
Блог

😍Криштиану Роналду поддержал взволнованную фанатку – видео стало вирусным в социальных сетях📹

Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Клубы Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Криштиану Роналду поддержал взволнованную фанатку во время неожиданной встречи в аэропорту. Девушка слишком нервничала, чтобы попросить 38-летнего футболиста сделать селфи, но милая реакция Роналду помогла ей преодолеть стеснение – видео девушки стало вирусным в социальных сетях.

Криштиану Роналду был в составе сборной Португалии во время прошедшего международного перерыва, когда чемпионы Европы 2016 года играли со Словакией и Люксембургом. Роналду получил желтую карточку в матче со Словакией и пропустил игру с Люксембургом.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muhammad Juraev
https://youtu.be/3bpVngY7qoQ?si=re0t7pP3T3eDFDKI

https://youtube.com/shorts/8ItHFcYXOog?si=LV_x2p9INXYB5zr4

Главные звёзды и кумиры сливочных))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий