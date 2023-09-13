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Ла Лига неожиданно стала спонсором валлийского клуба из пятого дивизиона. Все дело в названии команды

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Самое длинное в Европе.

Ла Лига нашла максимально необычный способ прорекламировать себя на территории Уэльса — испанцы заключили спонсорский контракт со скромным валлийским клубом из пятого дивизиона. Чем же он мог привлечь внимание одной из крупнейших лиг мира? Ответ прост: своим названием.

Теперь эмблема Ла Лиги будет красоваться на футболках команды с незамысловатым названием «Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch» («Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох»), сообщает BBC. Клуб получил такое имя в честь деревни, в которой и располагается, и оно является самым длинным названием ФК в Европе.

Ла Лигу привлекло изобилие двойных «L» в названии — их там целых пять. Так что в ближайший год игроки валлийской команды будут выступать с логотипом испанского чемпионата на футболках. 

«У нас здесь отличная команда, которая действительно стремится принести клубу успех, — сказал главный тренер Гвиндаф Хьюз. — Новое партнерство с Ла Лигой принесет нашей команде дополнительный профессионализм, и я знаю, что ребятам не терпится надеть новую форму и носить ее с гордостью в эту субботу и на протяжении всего сезона».

Стоит отметить, что это не первый раз, когда деревушка Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох попадает в заголовки футбольных новостей. В конце прошлого сезона букмекерская компания потроллила «Челси», изменив приветственный знак на въезде в город.

Признавайтесь, хоть раз получилось произнести название «Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох» без запинки? 😅

2 комментария

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бек саидов
Можно использовать первые две буквы и последние две, по другому не получиться не то чтобы запоминать, а даже читать.
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за ЦСКА и УРАЛ
Похоже дйствовали по принципу хоть кого-то проспонсировать
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