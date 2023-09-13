«Я ненавижу ночные клубы и тусовки», – заявил в интервью TNT Sports вундеркинд мадридского «Реала» Эндрик.

«Парень буквально еще не дорос до того, чтобы ходить в ночные клубы... », – написал один из болельщиков «Барсы», подчеркнув, что юному бразильцу всего 17 лет.

Несмотря на то, что в Бразилии употреблять алкоголь можно с 18, закон в этой стране достаточно мягкий, и многие подростки знакомятся с ночной жизнью в более раннем возрасте. Возможно, Эндрик как раз из таких ребят!

«Мадрид» подписал Эндрика за 37,5 млн евро, но он приедет в Испанию только в 2024-м. В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал одну передачу в составе «Палмейраса».