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Вундеркинд «Реала» Эндрик сказал, что «ненавидит ночные клубы». Фанат «Барсы» гениально подшутил над ним

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Футбол Футбол

«Я ненавижу ночные клубы и тусовки», – заявил в интервью TNT Sports вундеркинд мадридского «Реала» Эндрик.

«Парень буквально еще не дорос до того, чтобы ходить в ночные клубы... », – написал один из болельщиков «Барсы», подчеркнув, что юному бразильцу всего 17 лет.

Несмотря на то, что в Бразилии употреблять алкоголь можно с 18, закон в этой стране достаточно мягкий, и многие подростки знакомятся с ночной жизнью в более раннем возрасте. Возможно, Эндрик как раз из таких ребят!

«Мадрид» подписал Эндрика за 37,5 млн евро, но он приедет в Испанию только в 2024-м. В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал одну передачу в составе «Палмейраса».

Endrick: “I chose Real Madrid because of Vinicius and Cristiano Ronaldo” - Managing Madrid

5 комментариев

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Антоша Спирин
Ну понятно. Что в клубешнике делать без бухла?
+5
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Сергей Лесков
Ответ Антоша Спирин
Ну понятно. Что в клубешнике делать без бухла?
Особенно в таком клубешнике, как Реал.
Раунд!
+7
-4
+3
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Мурик07
Ответ Нефанатик
Скорее отмывание денег Реала, а не «вундеркинд». Кто смотрит чемпионат Бразилии, тот видит что этот парень ну ничем не выделяется. Для такого пиара ну очень слабый игрок
поглядим на Роке
+1
0
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