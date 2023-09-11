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🎥 Месси купил особняк во Флориде за 10,8 млн долларов. Есть видео того, как это великолепие выглядит с высоты птичьего полета

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Сайт The Real Deal, специализирующийся на новостях о недвижимости, сообщил, что семья Месси приобрела особняк на береговой линии в городе Форт-Лодердейл. 

Форт-Лодердейл – курортный городок, находящийся всего в 37 километрах от Майами. Он известен своими пляжами и каналами, некоторые называют Форт-Лодердейл американской Венецией. Когда Лео перебрался в «Интер Майами» мэр Форт-Лодердейла пообещал вручить аргентинцу ключи от города.

По данным The Real Deal, покупка недвижимости обошлась Месси в 10,8 млн долларов. Журналисты NBC подсуетились и запечатлели то, как выглядит новенький дом Лионеля с высоты птичьего полета.

По сведениям все того же The Real Deal, площадь здания составляет 975 квадратных метров, хозяева получат доступ к двум причалам. На территории есть бассейн.

В доме, расположенном на берегу океана, есть тренажерный зал, комната для СПА, а также восемь спален.

Пусть Лео и его родных ждут хорошие времена в новом жилище.

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