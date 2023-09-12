Гаспачо
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Фантастическая красота😍😍😍 На этом стадионе Лео Месси проведет свой следующий матч за «Интер Майами»

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Мерседес-Бенц Стэдиум.

Этот спортивный стадион в городе Атланта, с 2017 года является домашним стадионом команд «Атланта Фэлконс» (американский футбол) и «Атланта Юнайтед» (футбол).

Именно с «Юнайтед» и предстоит встретиться «Интер Майами» 17 сентября. Вместимость арены - 42 500 зрителей, отличительной особенностью является раздвижная крыша в форме эмблемы автомобильного концерна.

2 комментария

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Доктор Кто
С детства с Аталанту Хоукс! (НБА)
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Rachid
Лучшему игроку - Лучшие стадионы Мира!!…)))
Месси это заслужил своей игрой за Барселону
+2
-2
0
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