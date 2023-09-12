Мерседес-Бенц Стэдиум.

Этот спортивный стадион в городе Атланта, с 2017 года является домашним стадионом команд «Атланта Фэлконс» (американский футбол) и «Атланта Юнайтед» (футбол).

Именно с «Юнайтед» и предстоит встретиться «Интер Майами» 17 сентября. Вместимость арены - 42 500 зрителей, отличительной особенностью является раздвижная крыша в форме эмблемы автомобильного концерна.