Кто кого скопировал? «Барселона» и «ПСЖ» получили одинаковые вратарские формы
Похоже, что в Nike не сильно задумывались о форме.
Фанатский аккаунт «Барселоны» Barça Universal заметил, что в этом сезоне чемпион Испании «Барселона» и чемпион Франции «ПСЖ» получили практически аналогичные вратарские комплекты.
Они действительно не просто похожи, а на 99% одинаковые. Кроме общего зеленого цвета можно заметить только небольшие различия в расположении некоторые еле заметных элементов.
Как известно, и «Барселона», и «ПСЖ» входят в элитный пул своего технического спонсора Nike. Они могут свободны выбирать различные варианты из каталога и видимо так получилось, что в конкретный день вкусы боссов каталонского и парижского клубов совпали. Вероятно, что в последний момент были внесены небольшие изменения, чтобы не казалось, что комплекты один в один одинаковые.
Болельщики отреагировали на такую находку следующим образом:
💭Они копировали у лучших − у «Барселоны».
💭И оба работаю с Nike. Дизайнер в последний момент сделал Ctrl C + Ctrl V.
💭Это Nike и это случается не в первый раз, когда есть шаблонные наборы.
💭У всех крупных брендов есть один шаблон для каждого сезона с несколькими определенными цветами, и они просто добавляют герб команды и спонсоров. В этом нет ничего нового, есть, вероятно, 50 других клубов, которые имеют точно такой же комплект вратарской формы.
💭Ленивый Nike. И ведь за это кто-то получает деньги!
А как вы относитесь к идентичным комплектам форм? Пишите в комментариях.
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