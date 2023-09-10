Похоже, что в Nike не сильно задумывались о форме.

Фанатский аккаунт «Барселоны» Barça Universal заметил, что в этом сезоне чемпион Испании «Барселона» и чемпион Франции «ПСЖ» получили практически аналогичные вратарские комплекты.

Они действительно не просто похожи, а на 99% одинаковые. Кроме общего зеленого цвета можно заметить только небольшие различия в расположении некоторые еле заметных элементов.

Как известно, и «Барселона», и «ПСЖ» входят в элитный пул своего технического спонсора Nike. Они могут свободны выбирать различные варианты из каталога и видимо так получилось, что в конкретный день вкусы боссов каталонского и парижского клубов совпали. Вероятно, что в последний момент были внесены небольшие изменения, чтобы не казалось, что комплекты один в один одинаковые.

Болельщики отреагировали на такую находку следующим образом:

💭Они копировали у лучших − у «Барселоны».

💭И оба работаю с Nike. Дизайнер в последний момент сделал Ctrl C + Ctrl V.

💭Это Nike и это случается не в первый раз, когда есть шаблонные наборы.

💭У всех крупных брендов есть один шаблон для каждого сезона с несколькими определенными цветами, и они просто добавляют герб команды и спонсоров. В этом нет ничего нового, есть, вероятно, 50 других клубов, которые имеют точно такой же комплект вратарской формы.

💭Ленивый Nike. И ведь за это кто-то получает деньги!

А как вы относитесь к идентичным комплектам форм? Пишите в комментариях.