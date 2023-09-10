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Анчелотти нашел новую позицию для Родриго. Карло вынужденно перестраивает «Реал» из-за травмы Винисиуса

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В пятницу Родриго дважды забил и ассистировал в матче к отбору на ЧМ-2026 против Боливии (5:1).

22-летний бразилец играл левого вингера, и именно на этом фланге Карло Анчелотти хочет расположить игрока после его возвращения в клуб, сообщает Relevo.

Это означает, что итальянец будет использовать схему 4-3-3 до тех пор, пока Винисиус не вернется после травмы. Весь старт сезона «Мадрид» играл 4-4-2.

Хоселу, очевидно, будет играть в центре. Феде Вальверде или Браим Диас могут занять место на правом фланге.

Rodrygo adds more fuel to Ancelotti managing Brazil national team - AS USA

1 комментарий

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Нефанатик
Как он до такого додумался? Разве не гений. Странно что такая новость не на главной. 🤣
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