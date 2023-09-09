Гвардиола неудачно поздравил Гюндогана с рождением первого ребенка. Пеп, ну что это за подарок?
Весной этого года у Илкая Гюндогана родился первенец. За полузащитника был счастлив и бывший тренер, Пеп Гвардиола, однако поздравил игрока не лучшим образом.
Пеп, в отличие от партнеров Гюндогана по полю, не ограничился словами и приехал к Илкаю, чтобы вручить подарок:
«Я был так сильно удивлен в тот момент!», – вспоминал футболист в разговоре с немецким Bild. – «Пеп был безумно рад за нас и сказал, что дети и их воспитание – это лучшее, что есть на свете. Он сказал: «Это привилегия». Мы чувствуем себя по-настоящему счастливыми, получив в дар нашего сына Кайса. Мы говорили об этом с Пепом. На протяжении многих лет он был очень хорошим соседом в Манчестере».
Гвардиола притащил в качестве подарка бутылку шампанского. Только вот Гюндоган – мусульманин. По религиозным соображениям Илкаю запрещено прикасаться к алкоголю. Но Гюндоган, похоже, не захотел обижать соседа и выпил с ним по бокалу вина: «Выпил ли я шампанское? Думаю, в тот вечер мы все выпили по бокалу вина»
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