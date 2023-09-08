Нападающий нашел отличный ответ.

Совсем недавно стали известны номинанты на главную индивидуальную награду в мире футбола — «Золотой мяч». И, естественно, начались пылкие дебаты, кто же должен получит его в этом году. Журналисты не забывают спрашивать предпочтения и у футболистов, на этот раз пришла очередь Антуана Гризманна.

Нападающий «Атлетико» стал одним из тридцати претендентов на награду. Француз внес большой вклад в результаты сборной на пути к финалу чемпионата мира. Также он забил 15 голов и оформил 16 ассистов — наибольшее количество результативных действий в Ла Лиге. Однако его вряд ли можно назвать фаворитом в гонке за «Золотым мячом».

На пресс-конференции перед товарищеским матчем с Германией, Гризманна спросили, кто должен выиграть награду года: Холанд или Месси. На что Антуан остроумно напомнил журналистам, что вообще-то он тоже является одним из номинантов.

«Я должен победить. Вы забыли, что я тоже номинирован. Если не я, то Месси или Мбаппе. Холанд провел отличный сезон, но это год чемпионата мира, понимаете?»

А как вы считаете, что перевешивает: требл или победа на чемпионате мира?