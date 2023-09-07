Неймара спросили, что для него будет значить стать лучшим бомбардиром сборной Бразилии за всю историю и обогнать Пеле. Для этого достижения бразильцу осталось забить всего один гол.

Нападающий «Аль-Хилаля» догнал легендарного соотечественника, забив за свою страну 77 мячей. Это лишь вопрос времени, когда Неймар зарегистрирует гол под номером 78 и опередит трехкратного победителя чемпионата мира.

Этот исторический мяч может быть зафиксирован уже сегодня ночью в отборочном матче ЧМ-2026 против Боливии или во время встречи с Перу, которая состоится в следующий вторник.

«Трудно объяснить, что означает этот рекорд, но он действительно много значит для меня. Никто никогда не думал о том, чтобы обойти Пеле. Я отвечу, что чувствую только когда забью следующий гол», - заявил Неймар.

Последний на сегодняшний день матч Неймара за сборную Бразилии состоялся в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года, когда его команда уступила Хорватии.