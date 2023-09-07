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🎥 Наблюдать за Алонсо на тренировках «Байера» – кайф! Раздает установки игрокам и параллельно показывает им свои скиллы

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Алонсо в «Байере» творит чудеса. Вы уже знаете, что Хаби возглавил «фармацевтов», когда они болтались в зоне вылета из Бундеслиги. Минувший сезон подопечные Алонсо закончили на 6-й строчке немецкого первенства.

В новой кампании леверкузенцы все так же хороши. После 3-х туров чемпионата Германии лишь «Байер» и «Бавария» одержали победы во всех матчах. У команд по 9 очков, но «фармацевты» обходят Рекордмайстера по разнице мячей.

Совсем недавно «Байер» продлил контракт с Алонсо до 2026 года. Это явно обрадовало подопечных испанца. Ведь на тренировках Хаби полностью отдается процессу!

Футболисты разъехались по своим сборным. Пока идет международная пауза, Алонсо занимается с оставшимися игроками. Тренер эмоционально раздает своим подопечным установки. При этом он не стоит в стороне, а на собственном примере показывает игрокам, как правильно обращаться с мячом.

Взгляните на этот вихрь тренерских эмоций:

В соцсетях болельщики экс-команд Хаби зазывают молодого тренера в свои любимые клубы:

💭 «Черт возьми, Алонсо должен сменить Анчелотти в «Реале». Только он справится с этой ответственностью».

💭 «Ребят, я люблю Клоппа, но когда-то с ним неизбежно придется попрощаться. И я уверен, что его преемником в «Ливерпуле» должен стать Хаби. Вы только посмотрите, что он сделал с «Байером»! А то, как он проводит тренировки, просто невероятно».

💭 «Тухель меня пока не смог убедить, Нагельсманн вряд ли решит вернуться, почему бы нам не пригласить Алонсо? Он очень хорош! Честно, я с тревогой жду матч «Баварии» против его «Байера». Нам придется нелегко, это точно».

Пока испанец остается в Германии. В 4-м туре Бундеслиги его подопечных ждет непростой выезд в Мюнхен. В прошлом сезоне «Байер» Алонсо сумел справиться с Рекордмайстером, который тогда еще возглавлял Нагельсманн. Посмотрим, как Хаби покажет себя против Тухеля.

Ну и как можно не любить этого парня?

6 комментариев

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Санжар Уразбаев
Алонсо ждём тебя в в Ливерпуле в 27 году
+2
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+2
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LuxyMamba
Надеюсь когда нибудь будет тренировать Реал, пока что проявляет себя очень хорошо как тренер.
+1
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+1
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Bolvan
Перес возьми его взамен Анчелоти пожалуйста
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Shua Freeman
Ответ murat hasanov
его или Рауль го сансалеса
я думаю из рауля не получится хороший тренер... но время покажет
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Нефанатик
Ответ murat hasanov
его или Рауль го сансалеса
А Рауля за какие заслуги?
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