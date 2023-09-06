Гаспачо
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Помните, как президент «Севильи» сравнивал приход Рамоса с самолетом? Он получил то, что хотел ✈️

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Постарался спортдир.

Этим летом Серхио Рамос отказался продлевать контракт с «ПСЖ» и ушел в свободное плавание. Появлялись новость о его переговорах с турецкими и саудовскими клубами, но сам он хотел вернуться в «Севилью», чтобы отдать должное родной команде.

В середине августа президента «рохибланкос» Хосе Кастро спросили о перспективе трансфера звездного воспитанника, на что он резко ответил:

 «Я не знаю, что тут еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит.

Серхио Рамос хочет в «Севилью»? А я хочу самолет, давайте его сюда».

Спустя пару недель легендарный защитник все же оказался в андалузском клубе, но Кастро так и не получил свой самолет. Эту проблемку решил исправить Виктор Орта, спортдир «Севильи» На пресс-конференции перед презентацией Рамоса Орта вручил президенту обещанный самолет.

Рамос такой ход явно оценил, как и сам президент. Все разногласия забыты, и теперь время для них вместе двигаться вперед.

Хорошо сработано 😄

2 комментария

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