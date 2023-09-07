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Рамос пытался научить сына бить пенальти. В ответ Серхио-младший удивил отца — сравнил его с экс-партнером по «ПСЖ»

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Такого он не ожидал.

Серхио Рамос переживает особенный этап своей карьеры: игрок решил, по его словам, не оставаться в Париже, а вернуться в «Севилью», где он начинал свой профессиональный путь. В 19 лет защитник перешел в «Реал», и долгие годы он выступал против своей родной команды. Сейчас Серхио решил «отдать долг» и снова приехал в Испанию.

Пока Рамос ждет своего дебюта, он пытается обучить своих детей футбольным трюкам. Только одна из тренировок обернулась не так, как он ожидал. Игрок показывал сыну, как бить пенальти в его стиле, но в ответ получил неожиданное сравнение.

Серхио-младший заявил отцу: «Ну да, но разве это не Неймар так бьет?»

Рамос, посмеиваясь, ответил: «Нет, это папа так бьет».

Сложно сказать, расценил ли защитник это сравнение как комплимент. С одной стороны, последние два года они провели бок о бок в Париже, но с другой, они четыре сезона были в жарком противостоянии, выступая за «Реал» и «Барселону».

Оба игрока славятся своим умением бить пенальти, но в процентном соотношении у защитника результативность лучше: он реализовал 85,5% одиннадцатиметровых, а Неймар — 83,1%.

Однако у бразильца значительно больше опыта в этом вопросе. Экс-игрок «Барселоны» всего пробил 89 раз, а Рамос — 35.

1 комментарий

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Asker Nourusov
Серёга - Легенда!))
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