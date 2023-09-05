Adidas стоит задуматься.

Сборной Аргентины предстоят матчи против Эквадора и Боливии в рамках отбора ЧМ-2026. Лионель Месси также вызван на эти матчи из «Интер Майами». А вот полная заявка чемпионов мира:

Вратари: Хуан Муссо («Аталанта»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Вальтер Бенитес (ПСВ), Франко Армани («Ривер Плейт»);

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Херман Песселья («Бетис»), Гонсало Монтьель («Ноттингем Форест»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Маркос Сенеси («Борнмут»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Лукас Эскивель («Атлетико Паранаэнсе»);

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Гидо Родригес («Бетис»), Факундо Буонанотте («Брайтон»), Энцо Фернандес («Челси»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Бруно Сапелли («Атлетико Паранаэнсе»), Алан Веласко («Даллас»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»);

Нападающие: Лукас Бельтран, Николас Гонсалес (оба – «Фиорентина»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Корреа («Атлетико»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Анхель Ди Мария («Бенфика»), Лионель Месси («Интер Майами»).

Аргентина сыграет со сборной Эквадора 8 сентября, игра с Боливией пройдет 12-го. Накануне матчей в соцсетях активно продвигают новый дизайн формы в черных тонах - может Adidas стоит задуматься?