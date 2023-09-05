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«Это что, Усэйн Болт?» Болельщики обратили внимание на скорость бега охранника Месси 🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️

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Появляется на поле со скоростью пули.

В понедельник «Интер Майами» Лионеля Месси обыграл «Лос-Анджелес» на выезде в МЛС – 3:1.

На 14-й минуте «Интер» повел благодаря голу полузащитника Факундо Фариаса с паса защитника Томаса Авилеса. На 51-й минуте забил Жорди Альба, на 83-й – нападающий Леонардо Кампана. В обоих случаях ассистировал Лионель Месси. «Лос-Анджелес» отыграл один мяч на 90-й минуте – забил полузащитник Райан Холлингсхед.

Во время матча произошел инцидент с участием Месси и его охранника, о котором мы рассказывали здесь. А теперь появилось видео с другого ракурса - фанаты сразу же обратили внимание на скорость и манеру бега охранника Месси.

10 комментариев

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giga90
Это Марио Фернандес
+26
-1
+25
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Kuryanin
С Усэйном его роднит только болт.
+24
-2
+22
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AchilleZm
И все-равно не достаточно, успел таки добежать.
+2
0
+2
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Иван Куликов
Ответ Dmitry Shaolin
Очень тяжело бежит, напряжно, элементарно стопу выворачивает, даже за 13 сек сотку не пробежит, это же очевидно.
Зато сотку на 13 раз спокойно пожмёт)
+1
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Vito Corleone
De Paul?
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Dmitry Shaolin
Очень тяжело бежит, напряжно, элементарно стопу выворачивает, даже за 13 сек сотку не пробежит, это же очевидно.
0
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A.G
так сколько метров уже пробежал болельщик до того как стартовал охранник. Чё раньше не бежал то, у него похоже и с реакцией не очень.
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Алексей Полиенков
Это они ещё забег марио фернандеса не видели.
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Flow market Victor Mercedes
Стой Улугбек!)))
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barca1899messi
Ответ Kuryanin
С Усэйном его роднит только болт.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
сильная игра слов
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