10 комментариев

Появляется на поле со скоростью пули.

В понедельник «Интер Майами» Лионеля Месси обыграл «Лос-Анджелес» на выезде в МЛС – 3:1.

На 14-й минуте «Интер» повел благодаря голу полузащитника Факундо Фариаса с паса защитника Томаса Авилеса. На 51-й минуте забил Жорди Альба, на 83-й – нападающий Леонардо Кампана. В обоих случаях ассистировал Лионель Месси. «Лос-Анджелес» отыграл один мяч на 90-й минуте – забил полузащитник Райан Холлингсхед.

Во время матча произошел инцидент с участием Месси и его охранника, о котором мы рассказывали здесь. А теперь появилось видео с другого ракурса - фанаты сразу же обратили внимание на скорость и манеру бега охранника Месси.