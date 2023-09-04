Красиво получилось.

«Интер Майами» Лионеля Месси обыграл «Лос-Анджелес» на выезде в МЛС – 3:1.

На 14-й минуте «Интер» повел благодаря голу полузащитника Факундо Фариаса с паса защитника Томаса Авилеса. На 51-й минуте забил Жорди Альба, на 83-й – нападающий Леонардо Кампана. В обоих случаях ассистировал Лионель Месси.

«Лос-Анджелес» отыграл один мяч на 90-й минуте – забил полузащитник Райан Холлингсхед.

Клуб из Майами в регулярном чемпионате занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 25 очков после 25 матчей. Действующий чемпион «Лос-Анджелес» идет 3-м в Западной конференции с 40 очками после 26 игр.

На трибунах стадиона в Лос-Анджелесе был замечен наследный принц английского престола Гарри.

Стоит отметить, что Гарри уже отказался от своих прав на престол и переехал вместе с женой Меган Маркл в США.