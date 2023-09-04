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«Принц пришел посмотреть на Короля». Так болельщики Месси отреагировали на одного из болельщиков на трибунах в Лос-Андже

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Красиво получилось.

«Интер Майами» Лионеля Месси обыграл «Лос-Анджелес» на выезде в МЛС – 3:1.

На 14-й минуте «Интер» повел благодаря голу полузащитника Факундо Фариаса с паса защитника Томаса Авилеса. На 51-й минуте забил Жорди Альба, на 83-й – нападающий Леонардо Кампана. В обоих случаях ассистировал Лионель Месси.

«Лос-Анджелес» отыграл один мяч на 90-й минуте – забил полузащитник Райан Холлингсхед.

Клуб из Майами в регулярном чемпионате занимает 14-е, предпоследнее, место в Восточной конференции, набрав 25 очков после 25 матчей. Действующий чемпион «Лос-Анджелес» идет 3-м в Западной конференции с 40 очками после 26 игр.

На трибунах стадиона в Лос-Анджелесе был замечен наследный принц английского престола Гарри.

Стоит отметить, что Гарри уже отказался от своих прав на престол и переехал вместе с женой Меган Маркл в США.

2 комментария

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Orbital 82
Как сделать так, чтобы новости о Месси и Роналду не появлялись в ленте?
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Serdida Orayew
Ответ Orbital 82
Как сделать так, чтобы новости о Месси и Роналду не появлялись в ленте?
удалиться отсюда! не заходить и не читать!
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