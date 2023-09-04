После матча звезда «Марли и Я» пошел брать автограф у Лео.

Сегодня клуб из Майами победил «Лос-Анджелес» (3:1) в выездном матче МЛС. Месси в этой игре сделал две голевые передачи.

После дебюта Месси «Интер Майами» не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах.

После матча поприветствовать Лео спустился Оуэн Уилсон - звезда Голливуда, известный по многочисленным комедиям, включая «Марли и Я» и «Ночь в музее». Уилсон - известный болельщик «Лос-Анджелеса».