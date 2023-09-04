Гаспачо
Блог

Звезды Голливуда мечтают о встрече с Месси, даже если болеют против его команды - на этот раз дело дошло до Оэуна Уилсона

Клубы Клубы
МЛС МЛС
Интер Майами Интер Майами
Барселона Барселона
Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

После матча звезда «Марли и Я» пошел брать автограф у Лео.

Сегодня клуб из Майами победил «Лос-Анджелес» (3:1) в выездном матче МЛС. Месси в этой игре сделал две голевые передачи.

После дебюта Месси «Интер Майами» не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах.

После матча поприветствовать Лео спустился Оуэн Уилсон - звезда Голливуда, известный по многочисленным комедиям, включая «Марли и Я» и «Ночь в музее». Уилсон - известный болельщик «Лос-Анджелеса».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Шанхайский полдень 🕛 с Джеки Чаном,так быстрее можно узнать этого парня 😎
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий