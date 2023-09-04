Звезды Голливуда мечтают о встрече с Месси, даже если болеют против его команды - на этот раз дело дошло до Оэуна Уилсона
После матча звезда «Марли и Я» пошел брать автограф у Лео.
Сегодня клуб из Майами победил «Лос-Анджелес» (3:1) в выездном матче МЛС. Месси в этой игре сделал две голевые передачи.
После дебюта Месси «Интер Майами» не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах.
После матча поприветствовать Лео спустился Оуэн Уилсон - звезда Голливуда, известный по многочисленным комедиям, включая «Марли и Я» и «Ночь в музее». Уилсон - известный болельщик «Лос-Анджелеса».
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