Гаспачо
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Охранник Месси снова в деле - выскочил на поле во время матча и «перехватил» фаната, бежавшего на Лео😱😱😱

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А он знает свое дело.

«Интер Майами» Лионеля Месси обыграл «Лос-Анджелес» на выезде в МЛС – 3:1.

На 14-й минуте «Интер» повел благодаря голу полузащитника Факундо Фариаса с паса защитника Томаса Авилеса. На 51-й минуте забил Жорди Альба, на 83-й – нападающий Леонардо Кампана.

В обоих случаях ассистировал Лионель Месси, который стал героем еще одного нефутбольного эпизода - с трибун к Лео выбежал фанат в футболке «Барселоны» с фамилией Лео на спине - охранник аргентинца, ставший уже мировой знаменитостью, был на чеку.

Правда, он успел в последний момент - когда фанат был буквально в сантиметрах от Лео.

16 комментариев

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Ложный Латераль
Ответ Нормальный
Зачем так возвышать Месси?
Где-где, а в США умеют делать шоу и бизнес. Раскручивать проект для них проще простого. МЛС будет люто продвигать свой главный медийный актив
+22
-2
+20
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Постой...Я тебя знаю!
Ну, фанат точно может быть доволен, фотка ведь топовая получилась)
+14
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Руслан Нотарев
Не успел охранник, должен перехватывать чтоб не коснулся Месси. Гони его к черту, Лео!))
+7
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+7
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Vlad
У меня вопрос причём тут Барселона?
+5
-1
+4
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прощай Роналду
Улугбек вырвался на поле)))
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Илья Попов
Ответ Vlad
У меня вопрос причём тут Барселона?
У меня такой же вопрос ко всем новостям про Месси, которые появляются по тегу Барселона в моей ленте
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Александр Василич
Ответ Ложный Латераль
Где-где, а в США умеют делать шоу и бизнес. Раскручивать проект для них проще простого. МЛС будет люто продвигать свой главный медийный актив
В 1980 году чувака по имени Джон Леннон (я надеюсь знаете кто это))убил другой чувак. Просто так убил.Говорят прославиться хотел. Может это так, а может и нет. Так что понять фанов довольно трудно.
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endrioo
Один вопрос, зачем против пацана использовать удушающий прием? Разве элита вооруженных сил США не знает иные более действенные приемы?
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Евсей Пролеткин
про Месси не переставали писать. У новая команда, новые игроки. Пишите про них. такие перемены в команде за год. Напишите про команды соперников в лиги чемпионов. нам интересно будет.
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Muhammad Juraev
Это же Алонсо)
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Лига Мастеров
Ответ Vlad
У меня вопрос причём тут Барселона?
спроси фаната
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defmachine
Ответ endrioo
Один вопрос, зачем против пацана использовать удушающий прием? Разве элита вооруженных сил США не знает иные более действенные приемы?
Мог спокойно усыпляющий дротик послать с бровки!
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milya ololo
Ответ прощай Роналду
Улугбек вырвался на поле)))
фанат Роналду))
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