16 комментариев

А он знает свое дело.

«Интер Майами» Лионеля Месси обыграл «Лос-Анджелес» на выезде в МЛС – 3:1.

На 14-й минуте «Интер» повел благодаря голу полузащитника Факундо Фариаса с паса защитника Томаса Авилеса. На 51-й минуте забил Жорди Альба, на 83-й – нападающий Леонардо Кампана.

В обоих случаях ассистировал Лионель Месси, который стал героем еще одного нефутбольного эпизода - с трибун к Лео выбежал фанат в футболке «Барселоны» с фамилией Лео на спине - охранник аргентинца, ставший уже мировой знаменитостью, был на чеку.

Правда, он успел в последний момент - когда фанат был буквально в сантиметрах от Лео.