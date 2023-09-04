16 комментариев

Охранник Месси снова в деле - выскочил на поле во время матча и «перехватил» фаната, бежавшего на Лео😱😱😱
А он знает свое дело.
«Интер Майами» Лионеля Месси обыграл «Лос-Анджелес» на выезде в МЛС – 3:1.
На 14-й минуте «Интер» повел благодаря голу полузащитника Факундо Фариаса с паса защитника Томаса Авилеса. На 51-й минуте забил Жорди Альба, на 83-й – нападающий Леонардо Кампана.
В обоих случаях ассистировал Лионель Месси, который стал героем еще одного нефутбольного эпизода - с трибун к Лео выбежал фанат в футболке «Барселоны» с фамилией Лео на спине - охранник аргентинца, ставший уже мировой знаменитостью, был на чеку.
Правда, он успел в последний момент - когда фанат был буквально в сантиметрах от Лео.
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