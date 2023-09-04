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«Мы с Месси прошли через ад». Неймар впервые высказался о последнем сезоне в «ПСЖ»

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Мощное заявление.

Прошедшим летом Неймар покинул «ПСЖ» после шести лет в клубе. Бразильца не хотели видеть в команде, а ультрас преследовали его и Месси, чтобы выразить свое недовольство. В итоге вингер отправился в «Аль-Хилаль», но до начала сезона в Саудовской Аравии он успел дать интервью бразильскому изданию Globo, где рассказал, как он и Лео провели свой последний год в Париже.

«Я был очень счастлив за то, как Месси провел 2022 год, но в то же время очень грустно, потому что он увидел обе стороны медали. Он попал в рай со сборной Аргентины, в последние годы он выиграл с ней все. Но в Париже он пережил ад. Мы пережили ад: и он, и я.

Мы расстроены, потому что мы были там не просто так. Мы были там, чтобы сделать все возможное, стать чемпионами, попытаться творить историю, поэтому мы снова собрались вместе. Мы вновь объединились, чтобы творить историю. К сожалению, не вышло.

Месси не заслужил такой уход из «ПСЖ». Несмотря на то, кем он является, все, что он делает… Любой, кто его знает, может сказать, что он парень, который тренируется и борется. Если он проигрывает, он злится, поэтому, на мой взгляд, его обвиняли несправедливо.

Но в то же время я был очень рад, что он выиграл чемпионат мира. На этот раз футбол был справедлив. После того, как Бразилия вылетела, Месси заслужил такой финал».

Похоже, Ней действительно рад, что больше не будет играть за «ПСЖ». В течение последних двух лет ему и Месси приходилось выдерживать море критики со стороны болельщиков клуба — некоторые даже протестовали прямо перед домом бразильца.

Месси выиграл два титула Лиги 1 и Суперкубок Франции с «ПСЖ», совершив 67 голевых действий за два сезона. Пожалуй, он заслуживал лучшего прощания.

22 комментария

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Gon3a1e5@mail.ru
Души в этом клубе нет и не скоро будет
+55
-10
+45
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Hella black
Парижские ультрас отбитые на голову ! Это не болельщики а сброд отморозков из грязи в князе.
+50
-7
+43
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Iskandar Rasulov
псж как его руководство были и есть настоящее д@@@ @мо футбола, и жаль что Энрике перешел в этот мерзкий клуб, черепашка тоже из этой среды н.... мух
+25
-6
+19
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Джонни Сэк
По поводу 70 голов за 2 сезона я что то не понял..
+6
0
+6
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Аврал
Бедные парни...на галерах пахали за еду.....
+7
-1
+6
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Дмитрий Рабко
Ответ Gon3a1e5@mail.ru
Души в этом клубе нет и не скоро будет
Она ушла из него, когда пришли арабские деньги. А ведь были времена Веа, Раи, Симоне...
+6
-1
+5
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Chavrik
Ответ Джонни Сэк
По поводу 70 голов за 2 сезона я что то не понял..
Так речь не только про голы, результативные действия включают ещё голевые передачи
+7
-3
+4
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suzok
так тебе и надо , погнался за доллорами и загубил свою карьеру.
а какое было трио МСН.......
+6
-3
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Vovan94
Нам платили деньги,а мы ничего не делали. Истинный ад. Бедненькие как же они это пережили. Всплакнул))
+4
-1
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Маратбек Абакиров
Ответ Bleck Ridermen
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а я рад что не получилось ни у Неймара и у ПСЖ 225 лямов + личка, в итоге Неймар где? ушел отуда где его любили и создали все условия, к не благодарным утыркам.
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Nicitos
Через Ад?) Скажи это мужикам кто на металлургическом заводе работает в горячем цехе.
+3
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Дмитрий Шатилин
Ответ Gon3a1e5@mail.ru
Души в этом клубе нет и не скоро будет
☝️👍
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Вячеслав Новиков
Ему в принципе виднее он там был, действительно видимо в псж такая атмосфера
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Маратбек Абакиров
Ответ дамьен
А можно мне тоже за такую зп пережить этот "ад"?
у тебя нет отступных 225 лямов. извини)))
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Маратбек Абакиров
Ответ Nicitos
Через Ад?) Скажи это мужикам кто на металлургическом заводе работает в горячем цехе.
ну наверное этих ребят не силой гнали в этот завод... а Неймар е прав.
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SHERLS
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В принципе что можно было ожидать от Франции?В составе команд 90%выходцев из Африки,болельщики тоже из Африки ,когда с твоей помощи ПСЖ играл в финале и полуфинале ЛЧ -им этого не понять ,у них идол Камерунский Эму тод-же Африканец ,колхоз есть колхоз!
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Джонни Сэк
Ответ Chavrik
Так речь не только про голы, результативные действия включают ещё голевые передачи
Ну уже исправили потому что
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Нефанатик
Бедные миллиардеры
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дамьен
А можно мне тоже за такую зп пережить этот "ад"?
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Bleck Ridermen
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