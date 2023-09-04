22 комментария

Мощное заявление.

Прошедшим летом Неймар покинул «ПСЖ» после шести лет в клубе. Бразильца не хотели видеть в команде, а ультрас преследовали его и Месси, чтобы выразить свое недовольство. В итоге вингер отправился в «Аль-Хилаль», но до начала сезона в Саудовской Аравии он успел дать интервью бразильскому изданию Globo, где рассказал, как он и Лео провели свой последний год в Париже.

«Я был очень счастлив за то, как Месси провел 2022 год, но в то же время очень грустно, потому что он увидел обе стороны медали. Он попал в рай со сборной Аргентины, в последние годы он выиграл с ней все. Но в Париже он пережил ад. Мы пережили ад: и он, и я.

Мы расстроены, потому что мы были там не просто так. Мы были там, чтобы сделать все возможное, стать чемпионами, попытаться творить историю, поэтому мы снова собрались вместе. Мы вновь объединились, чтобы творить историю. К сожалению, не вышло.

Месси не заслужил такой уход из «ПСЖ». Несмотря на то, кем он является, все, что он делает… Любой, кто его знает, может сказать, что он парень, который тренируется и борется. Если он проигрывает, он злится, поэтому, на мой взгляд, его обвиняли несправедливо.

Но в то же время я был очень рад, что он выиграл чемпионат мира. На этот раз футбол был справедлив. После того, как Бразилия вылетела, Месси заслужил такой финал».

Похоже, Ней действительно рад, что больше не будет играть за «ПСЖ». В течение последних двух лет ему и Месси приходилось выдерживать море критики со стороны болельщиков клуба — некоторые даже протестовали прямо перед домом бразильца.

Месси выиграл два титула Лиги 1 и Суперкубок Франции с «ПСЖ», совершив 67 голевых действий за два сезона. Пожалуй, он заслуживал лучшего прощания.