«Теперь он точно свой!» Роналду показал новое празднование голов, явно вдохновленное Саудовской Аравией🕺🏽🕺🏽🕺🏽
Криш чувствует вайб.
«Аль-Наср» в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии обыграл «Аль-Шабаб» со счетом 4:0. Роналду сделал дубль с пенальти и отдал голевую передачу на Садьо Мане.
После одного из голов Роналду продемонстрировал новое празднование голов - под ритмичное пение трибун.
«Какая потрясающая атмосфера на нашем стадионе! Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками!
Фантастическая игра команды! Вперед, «Аль-Наср»!» – написал португалец в твиттере.
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