Гаспачо
Блог

Финансовый эффект Месси🤑🤑🤑 После приезда в США он помог заработать почти 300 миллионов долларов

Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Интер Майами Интер Майами
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Сумасшедшие цифры.

Дебют Лео в США состоялся немногим более одного месяца назад - тогда аргентинец закатил победный в ворота «Крус Асуля».

Внимание, за месяц благодаря Месси выручка за билеты составила 265 миллионов долларов. Apple TV с того же самого момента получила более 300 тысяч новых подписчиков, что позволило получить прибыли в 29 миллионов 700 тысяч долларов.

Итого почти 300 миллионов профита за месяц.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий