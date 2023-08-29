Сумасшедшие цифры.

Дебют Лео в США состоялся немногим более одного месяца назад - тогда аргентинец закатил победный в ворота «Крус Асуля».

Внимание, за месяц благодаря Месси выручка за билеты составила 265 миллионов долларов. Apple TV с того же самого момента получила более 300 тысяч новых подписчиков, что позволило получить прибыли в 29 миллионов 700 тысяч долларов.

Итого почти 300 миллионов профита за месяц.