Вы наверняка слышали про телохранителя Месси в США - теперь стала известна еще одна важная деталь его работы
Бывшему «морскому котику» приходится делать и это.
Недавно Дэвид Бекхэм нанял для Лео личного телохранителя Яссин Чеуко, который возглавляет команду из 50 человек, которая занимается защитой Месси и его семьи в Майами. О нем мы подробно рассказывали здесь.
Фанаты Месси в США выяснили, что Чеуко лично посещает и проверяет каждый ресторан, куда собирается отправиться семья Месси. Есть даже видеосвидетельства.
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