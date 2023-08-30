Гаспачо
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Вы наверняка слышали про телохранителя Месси в США - теперь стала известна еще одна важная деталь его работы

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Бывшему «морскому котику» приходится делать и это.

Недавно Дэвид Бекхэм нанял для Лео личного телохранителя Яссин Чеуко, который возглавляет команду из 50 человек, которая занимается защитой Месси и его семьи в Майами. О нем мы подробно рассказывали здесь.

Фанаты Месси в США выяснили, что Чеуко лично посещает и проверяет каждый ресторан, куда собирается отправиться семья Месси. Есть даже видеосвидетельства.

6 комментариев

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rospierdolator
очень информативно
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predMBAPPE
Это обычная работа телохранителя, он же Месси охраняет а не Должуна, Шоккк, Бишеп, Шулера и тд😎
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Николай Козлов
И съедает там по одному каждому блюду из меню проверить не отравлено ли.
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