Бывшему «морскому котику» приходится делать и это.

Недавно Дэвид Бекхэм нанял для Лео личного телохранителя Яссин Чеуко, который возглавляет команду из 50 человек, которая занимается защитой Месси и его семьи в Майами. О нем мы подробно рассказывали здесь.

Фанаты Месси в США выяснили, что Чеуко лично посещает и проверяет каждый ресторан, куда собирается отправиться семья Месси. Есть даже видеосвидетельства.