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ВИДЕО📹 Роналду продолжает феерить в Саудовской Аравии - на этот раз забил три, засчитали два - оба с пенальти🔥🔥🔥

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Бомбически начал сезон Криш.

Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду и Садьо Мане разгромил «Аль-Шабаб» (4:0).

Форвард «Аль-Насра» дважды с пенальти поразил ворота «Аль-Шабаба» в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Кроме того, на 18-й минуте Роналду забил с игры - фирменным ударом головой после углового, но судья гол отменил.

Также на 41-й минуте португалец отдал голевой пас Садьо Мане. На счету Криштиану, таким образом, 5 голов и 3 ассиста в 4 матчах в этом сезоне. В прошлом туре португалец сделал хет-трик.

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