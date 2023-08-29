Бомбически начал сезон Криш.

Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду и Садьо Мане разгромил «Аль-Шабаб» (4:0).

Форвард «Аль-Насра» дважды с пенальти поразил ворота «Аль-Шабаба» в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Кроме того, на 18-й минуте Роналду забил с игры - фирменным ударом головой после углового, но судья гол отменил.

Также на 41-й минуте португалец отдал голевой пас Садьо Мане. На счету Криштиану, таким образом, 5 голов и 3 ассиста в 4 матчах в этом сезоне. В прошлом туре португалец сделал хет-трик.