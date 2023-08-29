Месси собрал толпу перед Таймс-сквер – Роналду останавливал целую улицу. Машины не двигались на зеленый, чтобы увидеть один момент
На прошлых выходных один из главных экранов Таймс-сквер (Нью-Йорк) транслировал игру Месси: на Лео пришло посмотреть немало людей.
После матча «Майами» в сети завирусилось видео с Криштиану. Во время первого тура ЧМ-2018 Португалия играла с Испанией: в самый ответственный момент, когда Криш готовился к штрафному, пешеходы и автомобилисты остановились ради пары секунд. Машины встали перед экраном даже на зеленый свет.
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