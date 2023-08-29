На прошлых выходных один из главных экранов Таймс-сквер (Нью-Йорк) транслировал игру Месси: на Лео пришло посмотреть немало людей.

После матча «Майами» в сети завирусилось видео с Криштиану. Во время первого тура ЧМ-2018 Португалия играла с Испанией: в самый ответственный момент, когда Криш готовился к штрафному, пешеходы и автомобилисты остановились ради пары секунд. Машины встали перед экраном даже на зеленый свет.