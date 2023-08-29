7 комментариев

Лицо счастливого человека.

Камера выхватила выражение лица Лео, когда тот, сидя на скамейке запасных, слушал, как весь стадион просит аргентинца выйти на поле.

После перехода в «Интер Майами» аргентинец провел 9 матчей в различных турнирах. На счету 36-летнего футболиста 11 голов.

Недавно Месси дебютировал в чемпионате МЛС и забил гол на 89-й минуте матча с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

Кроме того, Месси забил 25 голов в 2023 году – за «ПСЖ», Аргентину и «Интер Майами».