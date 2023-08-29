Гаспачо
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Попало на камеру - Месси явно кайфует от того, как его любят в США😍😍😍

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Лицо счастливого человека.

Камера выхватила выражение лица Лео, когда тот, сидя на скамейке запасных, слушал, как весь стадион просит аргентинца выйти на поле.

После перехода в «Интер Майами» аргентинец провел 9 матчей в различных турнирах. На счету 36-летнего футболиста 11 голов.

Недавно Месси дебютировал в чемпионате МЛС и забил гол на 89-й минуте матча с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).

Кроме того, Месси забил 25 голов в 2023 году – за «ПСЖ», Аргентину и «Интер Майами».

7 комментариев

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Caterina
We want Messi! 🔥🔥🔥
Ещё бы) Они пришли на него, а он на лавке сидит.
+3
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+3
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Hella black
Лёня сидел на банке по причине возможных перегрузов. Но даже и того времени,на которое он вышел,хватило для маленького чуда 🤩
+2
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+2
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Игорь Климов
Лео Месси с ходу разрывает этот MLS.
+3
-2
+1
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Agent Smith
Зовут как Деда Мороза😇⚽️
+1
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Rachid
Лео перед пенсией - кайфует:))
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predMBAPPE
Полная дичь. Все кайфуют когда их любят, кроме извращенцев БДСМщиков)
Лео заслуженный Король нового поколения, может позволить себе всё 👍🏻👑🇦🇷
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TumanBay
Он заслужил именно тауое завершение карьеры в лучах славы. Как сказал бы Джиган,на чиле на расслабоне.
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