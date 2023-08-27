Открыл двери в Европу для англичан.

В начале августа Харри Кейн перебрался из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 100 млн фунтов. Он ушел из клуба, который его воспитал и в котором он находился с одиннадцатилетнего возраста.

Капитан сборной Англии объяснил, что Дэвид Бекхэм, который двумя десятилетиями ранее совершил громкий переход из «Манчестер Юнайтед» в «Мадрид», вдохновил его на то, чтобы играть за границей.

В беседе с Bild Кейн сказал: «Может быть, мой путь сюда вдохновит молодых английских игроков сделать то же самое и решиться на этот шаг. Я помню, как Дэвид Бекхэм перешел из «МЮ» в «Мадрид». Я был ребенком и думал: «Вау, какой потрясающий опыт!»

На этой неделе жена Кейна Кэти родила четвертого ребенка, а ее муж стал третьим игроком в истории «Баварии», забившим трижды в двух первых матчах чемпионата, и первым со времен Адольфо Валенсии образца 1993 года.