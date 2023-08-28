Билет на матч «Интер Майами» – самый желанный подарок.

Забудьте о «Дельфинах», «Хит» или «Марлинз» — теперь именно клуб МЛС привлекает на свои игры звезд первой величины.

И все это благодаря владельцу Дэвиду Бекхэму, который с помощью Лионеля Месси привел звезд на трибуны футбольного стадиона и сделал «Интер Майами» самой популярной спортивной командой в Штатах.

Ажиотажа вокруг 48-летнего Бекхэма, владеющего спортивной командой, было достаточно, чтобы привлечь его знаменитых друзей на матчи, а после подписания Лео Месси звездная аудитория «Интер Майами» только увеличилась.

Джей-Зи, Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян, Уилл Смит, Серена Уильямс, Леброн, Пи Дидди, DJ Халед, Камила Кабельо, Том Брэйди, Фарелл Уильямс и Усейн Болт теперь ходят на футбол, как по расписанию.

Ким Кардашьян и легенда тенниса Серена Уильямс следят за дебютом Месси

Приятели Леброн Джеймс и Дэвид Бекхэм

Легенды НФЛ Том Брэди и Фаррелл Уильямс

Камила Кабельо болтает с Лионелем Месси

Сын диджея Халеда Асахд был охвачен эмоциями, стоя рядом с Лионелем Месси

DJ Khaled и рэпер Diddy наслаждались вторым матчем Месси