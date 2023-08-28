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Как Дэвид Бекхэм превратил «Интер Майами» в самую модную команду США: звезды первой величины наблюдают за игрой Месси

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Билет на матч «Интер Майами» – самый желанный подарок.

Забудьте о «Дельфинах», «Хит» или «Марлинз» — теперь именно клуб МЛС привлекает на свои игры звезд первой величины.

И все это благодаря владельцу Дэвиду Бекхэму, который с помощью Лионеля Месси привел звезд на трибуны футбольного стадиона и сделал «Интер Майами» самой популярной спортивной командой в Штатах.

Ажиотажа вокруг 48-летнего Бекхэма, владеющего спортивной командой, было достаточно, чтобы привлечь его знаменитых друзей на матчи, а после подписания Лео Месси звездная аудитория «Интер Майами» только увеличилась.

Джей-Зи, Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян, Уилл Смит, Серена Уильямс, Леброн, Пи Дидди, DJ Халед, Камила Кабельо, Том Брэйди, Фарелл Уильямс и Усейн Болт теперь ходят на футбол, как по расписанию.

Ким Кардашьян и легенда тенниса Серена Уильямс следят за дебютом Месси

Приятели Леброн Джеймс и Дэвид Бекхэм

 

Легенды НФЛ Том Брэди и Фаррелл Уильямс

Камила Кабельо болтает с Лионелем Месси

Сын диджея Халеда Асахд был охвачен эмоциями, стоя рядом с Лионелем Месси

DJ Khaled и рэпер Diddy наслаждались вторым матчем Месси

 

 

 

 

 

5 комментариев

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Тиджани Бабангида
В Штатах спорт,в первую очередь - шоу, и медиа-PR тот конек,который Бэкхэм использует максимально эффективно.
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CopaAmerica
америка - наилучшее место для спортивного бизнеса
+3
0
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Hella black
Марадоны и Пеле уже к сожалению нет в живых ! Феномен Роналдо и Зидан карьеры давно уже как завершили,остался один ☝🏼 единственный и не повторный Лёня Месси.
Вот все и хотят,воочию узреть Короля 👑🐐Месси
+4
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Hella black
Серена Уильямс это что-то с чем-то 😎
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Hella black
Все хотят вживую увидеть икону футбола и Величайшего футболиста современности 👑🐐 А быть может и Величайшего на все времена !
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