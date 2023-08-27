14 комментариев

Сегодня утром Лео Месси забил очередной гол за «Интер Майами». Аргентинец приехал в клуб всего месяц назад, но уже набил 11+3 в 9 матчах. Шок, но сегодня Лео начал матч на скамейке и вышел только на 60-й минуте.

Кажется, нет ничего необычного, что футболиста посадили на скамейку. Хотя болельщики, пришедшие на стадион, вряд ли так считают. Минимальная стоимость билета на матч «Майами» с Нью-Йорк «Ред Буллс» была 480 долларов – это примерно 45 тысяч рублей или 70% от средней российской зарплаты на начало 2023 года.

В ценник сложно поверить, но, скорее всего, это правда. В начале августа GOAL писал, что если раньше самый дешевый билет на «Майами» стоил 30 долларов, то этим летом минимальный прайс дорос до 250 долларов. А вот цену в 480 долларов установил уже «Ред-Буллс».

Учитывая, что матч был дебютным для Лео в МЛС и в следующий раз Месси приедет не скоро, «РБ» вполне мог играться с ценовой политикой. Болельщики все равно в восторге – вот так встречали Месси и Бускетса за полчаса до конца игры.

А вот и гол Лео.

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