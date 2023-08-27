Гаспачо
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😱 Ох, самый дешевый билет на игру Месси почти дорос до средней зарплаты в России. При этом «Майами» посадил Месси на скамейку

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Сегодня утром Лео Месси забил очередной гол за «Интер Майами». Аргентинец приехал в клуб всего месяц назад, но уже набил 11+3 в 9 матчах. Шок, но сегодня Лео начал матч на скамейке и вышел только на 60-й минуте.

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Кажется, нет ничего необычного, что футболиста посадили на скамейку. Хотя болельщики, пришедшие на стадион, вряд ли так считают. Минимальная стоимость билета на матч «Майами» с Нью-Йорк «Ред Буллс» была 480 долларов – это примерно 45 тысяч рублей или 70% от средней российской зарплаты на начало 2023 года.

В ценник сложно поверить, но, скорее всего, это правда. В начале августа GOAL писал, что если раньше самый дешевый билет на «Майами» стоил 30 долларов, то этим летом минимальный прайс дорос до 250 долларов. А вот цену в 480 долларов установил уже «Ред-Буллс».

Учитывая, что матч был дебютным для Лео в МЛС и в следующий раз Месси приедет не скоро, «РБ» вполне мог играться с ценовой политикой. Болельщики все равно в восторге – вот так встречали Месси и Бускетса за полчаса до конца игры.

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А вот и гол Лео.

Месси на наших глазах превращает «Майами» из аутсайдера в топ-клуб. Статистика клуба после приезда Лео улетела в космос

Месси делает сложные вещи простыми. Лео снова забил, смотрим на его гол в замедленном режиме

14 комментариев

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Вячеслав Тотров
только при чем тут Интер,если играли в Нью-Йорке?
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Это точно про зарплаты России??😂 где они нашли среднюю заплату в 45 тысяч😂😂
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Hella black
Ответ Вячеслав Тотров
только при чем тут Интер,если играли в Нью-Йорке?
Гаспачо резонный вопрос ☝🏼
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Вячеслав Тотров
только при чем тут Интер,если играли в Нью-Йорке?
Все просто.Остальные клубы тоже явно подняли ценники с приходом в МЛС Месси.
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Михаил Тихонов
Автор
Ответ Вячеслав Тотров
только при чем тут Интер,если играли в Нью-Йорке?
Спасибо за внимательность. Передадим автору
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Alex Kroni
Где это зарплата такая в России???!!!
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Игорь Климов
Эффект Лео Месси!
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Вячеслав Новиков
Среднюю зарплату нам конечно лихо нарисовали
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Alex Kroni
Где это зарплата такая в России???!!!
Да много где. Работать надо.
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Вячеслав Тотров
Ответ Гамарджоба Генацвале
Все просто.Остальные клубы тоже явно подняли ценники с приходом в МЛС Месси.
на Мессия такие билеты купят,но на другие команды вряд-ли .
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Konservator
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Это точно про зарплаты России??😂 где они нашли среднюю заплату в 45 тысяч😂😂
Не, 45, а почти 70.
Да, мне тоже кажется, что это очень странная статистика.
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evgshk
Ответ Konservator
Не, 45, а почти 70. Да, мне тоже кажется, что это очень странная статистика.
Поэтому надо смотреть не на среднюю, а на медианную.

Предположу, при средней в 75, медианная будет в районе 25-30)
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