Криштиану остаётся Криштиану даже в Саудовской Аравии! В сети завирусилось видео, где Роналду тренируется в спортзале, как в юные годы, в полном одиночестве. Вероятно, его сделал охранник с клубной базы. Он навел фокус на раздевалку, где не было вообще никого. В других локациях – тоже никого.

Криштиану действительно пошел тренироваться в одиночестве, но варианта два: либо португалец арендовал весь зал, либо он делает это, пока все спят.

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