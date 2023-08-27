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💪🤖 Вау! Охранник заснял, как Роналду даже в 38 тренируется в полном одиночестве. Похоже, остальные в это время спали

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Криштиану остаётся Криштиану даже в Саудовской Аравии!  В сети завирусилось видео, где Роналду тренируется в спортзале, как в юные годы, в полном одиночестве. Вероятно, его сделал охранник с клубной базы. Он навел фокус на раздевалку, где не было вообще никого. В других локациях – тоже никого.

Криштиану действительно пошел тренироваться в одиночестве, но варианта два: либо португалец арендовал весь зал, либо он делает это, пока все спят.

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4 комментария

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Руслан1313
Зачем эта новость на ветке МЮ?
+4
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juveforzajuve
Ответ Игорь Климов
Много тренируются, а почему так плохо сейчас играет?
поэтому и тренируется в одиночестве
+1
0
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Руслан Саидов
Ответ Игорь Климов
Много тренируются, а почему так плохо сейчас играет?
это секрет
0
0
0
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