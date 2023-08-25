Кейн успешно осваивается в Мюнхене. Харри уже отправил к себе в копилку первые гол и ассист за «Баварию».

За пределами футбольного поля дела у нападающего тоже идут неплохо. Всего через неделю после перехода в стан Рекордмайстера у англичанина родился сын. Четвертого ребенка Кейна назвали Генри.

Харри придется привыкнуть не только к новому чемпионату, но и к жизни в другой стране. Например, к правостороннему движению. Нападающий высказался о вождении в Германии:

«Я уже пробовал водить машину в Германии. Потихоньку привыкну к тому, что руль находится с другой стороны. Пока я в аварии не попадал, это положительный момент».

Футболисты «Баварии» получили от Audi, спонсора команды, по новенькой машине. Кейн выбрал себе модель Q8 e-tron черного цвета. На официальном сайте Audi указана стартовая цена модели – 70 тысяч фунтов стерлингов.

В беседе с изданием Bild Харри объяснил, почему выбрал именно такую модель:

«Я остановился на семейной машине. Теперь, когда у меня четверо детей, мне просто нужно больше места!»

Пожелаем Кейну скорее привыкнуть к вождению в Германии. А главное – успехов на поле!