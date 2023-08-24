Не похоже, что он несчастен...

Карим Бензема решил уступить право пробить пенальти одному из своих товарищей по «Аль-Иттихаду» во время матча против «Аль-Рияда».

Во время этой встречи француз, один из ярчайших новичков саудовской лиги, забил свой первый гол в чемпионате, выведя свою команду вперед (1:0). Немногим позже «Аль-Иттихад» заработал пенальти, и Бензема направился к точке, чтобы удвоить свой счет.

Но затем Карим решил отказаться от этой возможности и отдал мяч нападающему Абдерразаку Амдалла, после подката под которого команда и получила право на одиннадцатиметровый.

Все это произошло на фоне громкого заявления от саудовского издания Asharq Al-Awsat о том, что главный тренер Нуну Эшпириту Санту сказал правлению клуба, что Бензема не вписывается в его тактический стиль, и он не хотел видеть француза в своей команде. Также в статье утверждалось, что Бензема чувствует себя «некомфортно» в клубе.

Однако на следующий день в социальных сетях «Аль-Иттихада» появилось видео улыбающегося Карима с подписью «KB9 всегда счастлив».

Как минимум с товарищами по команде он уже точно смог найти общий язык