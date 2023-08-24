Лионель Месси показал настоящий класс, утешав сына игрока-соперника после драматического матча.

«Интер Майами» обыграл «Цинциннати» со счетом 5–4 по пенальти и вышел в финал Открытого Кубка США.

После серии 11-метровых к Месси подошел звезда «Цинцинатти» Лучано Акоста. Лео обменялся несколькими словами с соотечественником, прежде погладить по голове сына своего соперника.

Болельщики в Twitter не могли не оценить этот жест легендарного аргентинца:

💭«Чистый класс».

💭«Скромность на высочайшем уровне».

💭«Каждый день Месси дает вам все больше и больше причин любить его. И это даже не связано с тем, что он делает на поле».

💭«Настоящий GOAT».