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Милота дня: Месси утешает сына соперника после выхода «Интер Майами» в финал Открытого кубка США

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Лионель Месси показал настоящий класс, утешав сына игрока-соперника после драматического матча.

«Интер Майами» обыграл «Цинциннати» со счетом 5–4 по пенальти и вышел в финал Открытого Кубка США.

После серии 11-метровых к Месси подошел звезда «Цинцинатти» Лучано Акоста. Лео обменялся несколькими словами с соотечественником, прежде погладить по голове сына своего соперника.

Болельщики в Twitter не могли не оценить этот жест легендарного аргентинца:

💭«Чистый класс».

💭«Скромность на высочайшем уровне».

💭«Каждый день Месси дает вам все больше и больше причин любить его. И это даже не связано с тем, что он делает на поле».

💭«Настоящий GOAT».

4 комментария

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Игорь Климов
Лео Месси - это Человек с большой буквы, лучший во всём! 🐐🇦🇷
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Tollie
«Настоящий GOAT»

соглашусь, Лучано хорош! что в МЛС, что в Кубке тащит, шикарный сезон.
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