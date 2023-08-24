Дэвид Бекхэм отреагировал на еще одну драматическую победу «Интер Майами».

В среду вечером Месси и компания обыграли «Цинциннати» по пенальти и вышли в финал Открытого кубка США.

Клуб Бекхэма проигрывал со счетом 2:0 после голов Лучано Акосты и Брэндона Васкеса. Затем Лео Месси помог одноклубникам совершить камбэк - Леонардо Кампана оформил дубль после двух ассистов аргентинца. Матч перешел в дополнительное время, и в итоге «Интер Майами» выиграл серию пенальти 5–4 и вышел в финал.

С тех пор, как Лео Месси перешел в «Интер Майами», команда остается непобедимой.

«Каждый раз, когда Лео забивает один из своих невероятных голов, каждый раз, когда Бускетс делает одну из своих невероятных передач, каждый раз, когда Жорди Альба совершает один из своих забегов, люди думают, что все было спланировано», - отмечал Дэвид Бекхэм после матча.

«Это самый большой комплимент, который можно сделать этим футболистам, их игра похожа на кино, в ней все прекрасно. В их тактике и технике на поле, а также в них самих за пределами поля все совершенно».

После матча с «Цинциннати» Бекхэм написал в социальных сетях: «Еще одна отличная ночь в розовом. Отличная игра команды, которая вышла в очередной финал. Очень гордимся».

«Интер Майами» сразится с «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США, который состоится 27 сентября.