В это воскресенье Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории.

Форвард «Интер Майами» выиграл 44-й трофей в своей карьере, став победителем Кубка лиг.

Как сообщает Sports Illustrated и ряд других источников, 36-летний аргентинец опередил 40-летнего бразильского защитника Дани Алвеса, выигравшего 43 титула в своей карьере.

При этом насчет точного числа трофеев у Алвеса нет единого мнения. По разным версиям, у него от 42 до 46 титулов.

Под сомнение ставятся победа в чемпионате штата Баия и Кубок Нордесте в 2001 году. Тогда Алвес выступал за «Баию». Также не все учитывают Суперкубок Франции-2018, так как в том матче Дани не попал в заявку «ПСЖ», и победу Алвеса со сборной Бразилии на молодежном чемпионате мира-2003.

Месси в составе «Барселоны» 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

В составе ПСЖ он 2 раза выигрывал чемпионат Франции и один раз – Суперкубок страны.

Со сборной Аргентины Лео выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, выиграл молодежный чемпионат мира, а также Финалиссиму.