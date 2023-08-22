Футбольная привычка.

Во время одной из пресс-конференций «Интер Майами» Лионель Месси в очередной раз продемонстрировал свои великолепные футбольные умения.

Когда вопросы от журналистов еще не стали сыпаться на аргентинца, он решил осмотреть зал, в котором все проходило. Это действие очень напоминало то, как форвард сканирует поле во время игры перед тем, как сделать рывок в свободную зону или отдать филигранный пас партнеру.

За несколько часов видео набрало почти полмиллиона просмотров, а также огромное количество комментариев.

Вот что писали болельщики о футбольных скиллах аргентинца в неожиданном для этого месте:

💭Этот парень практикует магию везде.

💭Плеймейкер на поле и за его пределами.

💭Может он думает, что за это дадут еще один трофей?

💭Он ищет Кубок мира Роналду.

💭Сканирует поле даже во время пресс-конференции. GOAT