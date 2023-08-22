«Плеймейкер на поле и вне его». В сети завирусилось забавное видео с Месси на пресс-конференции
Футбольная привычка.
Во время одной из пресс-конференций «Интер Майами» Лионель Месси в очередной раз продемонстрировал свои великолепные футбольные умения.
Когда вопросы от журналистов еще не стали сыпаться на аргентинца, он решил осмотреть зал, в котором все проходило. Это действие очень напоминало то, как форвард сканирует поле во время игры перед тем, как сделать рывок в свободную зону или отдать филигранный пас партнеру.
За несколько часов видео набрало почти полмиллиона просмотров, а также огромное количество комментариев.
Вот что писали болельщики о футбольных скиллах аргентинца в неожиданном для этого месте:
💭Этот парень практикует магию везде.
💭Плеймейкер на поле и за его пределами.
💭Может он думает, что за это дадут еще один трофей?
💭Он ищет Кубок мира Роналду.
💭Сканирует поле даже во время пресс-конференции. GOAT
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