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🎥Лео Месси проиграл своему сыну Матео в «камень-ножницы-бумага» сразу после победы в финале Кубка лиг

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Лионель Месси был заснят играющим в камень-ножницы-бумагу со своим сыном Матео после того, как привел «Интер Майами» к победе в Кубке лиг.

«Интер Майами» обыграл соперника из Высшей футбольной лиги «Нэшвилл» по пенальти после ничьей 1–1 в основное время финала Кубка лиг. Лионель Месси снова вышел в стартовом составе за клуб из Флориды, забив единственный гол команды в основное время. 36-летний футболист вывел команду Херардо Мартино вперед потрясающим ударом из-за пределов штрафной. Он также реализовал первый пенальти в серии 11-метровых, придав уверенность своим товарищам по команде. Легендарный аргентинец привел «Интер Майами» к их первому трофею за их пятилетнюю историю.

На праздновании после игры к Месси присоединились его жена Антонела Рокуццо и трое детей. На камеры попал трогательный момент Лео со своим вторым сыном Матео, который предложил ему сыграть в «камень, ножницы, бумага».

Месси выиграл все свои семь матчей за «Интер Майями», но у него не было шансов против Матео в «камень-ножницы-бумага». Восьмилетний игрок одержал победу, показав бумагу на камень Месси.

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