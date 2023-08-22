У Харри Кейна два повода для радости: рождение четвертого ребенка почти сразу после дебюта в мюнхенской «Баварии».

Капитан сборной Англии и его жена Кейт объявили в понедельник в социальных сетях о рождении сына Генри Эдварда Кейна.

«Добро пожаловать в мир, Генри Эдвард Кейн. 20.08.2023. Любим тебя, малыш!».

Имя малыша вполне могло быть выбрано на основе семейной истории Кейна, в которой есть футбольное наследие. Дед Кейна, Эрик Эдвард Хогг, был неплохим футболистом.

Хогг играл на полупрофессиональном уровне за «Бланделл Роверс» в 1960-х годах, а затем за «Брентвуд и Уорли», ныне известный как «Брентвуд Таун».

Один из братьев Эрика во время Второй мировой войны основал молодежную команду в Ислингтоне, его звали Харри, а Харри часто используется как более короткая версия Генри.

Харри Кейн и Кейт познакомились еще в школе и обручились в июле 2017 года, а в 2019 году связали себя узами брака на роскошной церемонии на берегу океана.

Последние пару недель получились для Кейна невероятными. Он с семьей переехал из Лондона в Мюнхен за 100 миллионов евро. Футболист уже дебютировал за «Баварию» и отметился голом.