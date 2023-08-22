У Харри Кейна родился сын всего через неделю после перехода в «Баварию»: уже известно, как назвали мальчика
У Харри Кейна два повода для радости: рождение четвертого ребенка почти сразу после дебюта в мюнхенской «Баварии».
Капитан сборной Англии и его жена Кейт объявили в понедельник в социальных сетях о рождении сына Генри Эдварда Кейна.
«Добро пожаловать в мир, Генри Эдвард Кейн. 20.08.2023. Любим тебя, малыш!».
Имя малыша вполне могло быть выбрано на основе семейной истории Кейна, в которой есть футбольное наследие. Дед Кейна, Эрик Эдвард Хогг, был неплохим футболистом.
Хогг играл на полупрофессиональном уровне за «Бланделл Роверс» в 1960-х годах, а затем за «Брентвуд и Уорли», ныне известный как «Брентвуд Таун».
Один из братьев Эрика во время Второй мировой войны основал молодежную команду в Ислингтоне, его звали Харри, а Харри часто используется как более короткая версия Генри.
Харри Кейн и Кейт познакомились еще в школе и обручились в июле 2017 года, а в 2019 году связали себя узами брака на роскошной церемонии на берегу океана.
Последние пару недель получились для Кейна невероятными. Он с семьей переехал из Лондона в Мюнхен за 100 миллионов евро. Футболист уже дебютировал за «Баварию» и отметился голом.
1 комментарий