7 комментариев

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🤦 Экс-звезда сборной Англии хочет, чтобы крупные бренды «справедливее» спонсировали клубы: 50% мужчинам и 50% женщинам

Карен Кэрни Карен Кэрни
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Экс-футболистка «Челси» и сборной Англии Карен Кэрни заявила, что крупные бренды должны разделить спонсорские деньги 50/50 между мужчинами и женщинами при инвестировании в футбольные клубы.

Кэрни выступила в понедельник вечером, сразу после поражения своей страны финале ЧМ против Испании со счетом 1:0.

Недавно Карни провела крупный обзор женского футбола, и одна из ее рекомендаций – сделать женский чемпионат – второй уровень женского футбола – полностью профессиональным.

Выступая перед Sky Sports после обзора, 36-летняя женщина также заявила, что считает, что женский футбол может стать «индустрией на миллиард долларов», если будут сделаны правильные инвестиции.

«Люди смеялись надо мной, когда я сказала, что вижу женский футбол индустрией с потенциалом в миллиард долларов.

Есть аппетит. Есть разговоры. Все идет в правильном направлении, но именно поэтому было так важно сказать об этом. Все еще есть «картинка против реальности». Нам нужно сделать так, чтобы наш спорт действительно процветал, потому что он все еще стоит на песке.

Все построено не на прочном фундаменте. Сборная Англии процветает. Но остальные команды нуждаются в значительной помощи, чтобы достичь того же уровня.

Далее Джейми Каррагер спросил, касательно разницы в уровне инвестирования между женским футболом и мужским.

«Мужской футбол не приносит прибыли. Они просто постоянно инвестируют, а общий актив растет.

Бренды часто говорят, что спонсируют футбольные клубы. Но сколько идет мужчинам, а сколько предназначено женщинам?

Я думаю, что крупные бренды могут поступить справедливо, хоть это и только мое личное мнение. Когда они хотят вложиться в клуб, то должны заявить: Слушайте, мы даем 50 процентов мужчинам и 50 процентов женщинам. Нужно заявить об этом.

Это большая аудитория. Бренды должны понимать это.

Если вы спонсируете весь клуб, то должны быть очень прозрачны. У меня все еще остается много вопросов, которые нужно поднять. Спорт был в центре внимания, что здорово, но нам все еще нужно продвигать повестку дня, потому что еще очень многое нужно сделать», – заявила Карен Кэрни.

7 комментариев

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kerzhy
Женские команды убыточны по сравнению с мужскими. Какого хрена должно быть распределение 50/50? Фемки совсем свихнулись со своей повесточкой
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Доктор*
Как потопаешь, так и полопаешь.
Вот это справедливо. Так работает ваш любимый капитализмус.
А то, ишь ты, 50/50 им захотелось... 🤦‍♂️
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Николай Козлов
На зачем 50/50, давайте уже мужским 10% а женским сразу 90%. Чтобы два раза не вставать. "Положительная дискриминация", так сказать. "Продвигать повестку дня" так уж сразу продвигать, а не на 50%.
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prus_3
Осталось только зрителей заставить смотреть женский футбол где-то 50% эфирного времени.
+2
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Penguin
аргументов в тексте не нашел, почему кто то что то должен. Помогите
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Андрей Тарсуков
Ответ kerzhy
Женские команды убыточны по сравнению с мужскими. Какого хрена должно быть распределение 50/50? Фемки совсем свихнулись со своей повесточкой
Она же говорит - "Мужской футбол не приносит прибыли."
Мы сидим и считаем всех миллионерами, а они, оказывается, последний хлебушек доедают)
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kerzhy
Ответ Андрей Тарсуков
Она же говорит - "Мужской футбол не приносит прибыли." Мы сидим и считаем всех миллионерами, а они, оказывается, последний хлебушек доедают)
А, ну раз она так говорит, то значит точно правда. И на всякий случай нам всем лучше бы извиниться
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