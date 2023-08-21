Быстро придумал шутку.

В понедельник появилось видео, на котором главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола возвращается к своему автомобилю, где его ждет не очень приятный сюрприз.

В ролике показано, что к испанцу обратился инспектор, когда тот пытался подойти к авто. Оказалось, что Пеп припарковался на двойной желтой линии, что запрещено.

Мужчина, который оштрафовал тренера, подошел к нему и попросил сфотографироваться. Гвардиола быстро нашелся, что ответить: «Хотите фотографию? Вы должны заплатить мне. За фото».

Затем инспектор и те, кто стоял рядом с Гвардиолой, начинают смеяться. Испанец подходит к лобовому стеклу, забирает квитанцию, а потом собирается уезжать.

Фото парень не получил, но на видео попал. А Гвардиоле в следующий раз придется быть повнимательнее.