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Милота дня: Дэвид Бекхэм в объятиях жены Виктории, после победы «Интер Майами» в Кубке лиг

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Легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм отпраздновал первый трофей «Интер Майами», совладельцем которого он является.

Благодаря Лионелю Месси команда обыграла «Нэшвилл» в серии пенальти и взяла кубок.

Этот день, однозначно, стал счастливым для Дэвида! Супруга Виктория поддерживала его.

Легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, которому сейчас 48 лет, повесил бутсы на гвоздь в 2013 году в «ПСЖ».

3 комментария

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Игорь Климов
Семья Бэкхем начинает привыкать к победам Интер Майами.
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Ненасровец
Самый красивый футболист по мнению всех женщин в мире счастлив... Хотя по мнению "одной" он всё же "некрасивый"... Factos... А-ха-ха-ха.. 😄🤭..
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