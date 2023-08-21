Легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм отпраздновал первый трофей «Интер Майами», совладельцем которого он является.

Благодаря Лионелю Месси команда обыграла «Нэшвилл» в серии пенальти и взяла кубок.

Этот день, однозначно, стал счастливым для Дэвида! Супруга Виктория поддерживала его.

Легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, которому сейчас 48 лет, повесил бутсы на гвоздь в 2013 году в «ПСЖ».